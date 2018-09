Manfrotto trípode de Video Ultra Liviano Befree Live de Fibra de Carbono con BOCHA de equilibrio de cabezal

Manfrotto trípode de Video Ultra Liviano con BOCHA de equilibrio de cabezal

Befree Live de Fibra de Carbono con patas tipo Twist Leg

Manfrotto Befree Live de Fibra de Carbono es uno de los trípodes de video profesional más livianos del mercado

Lograr que un trípode sea estable y liviano a la vez es un gran desafío que Manfrotto logra plenamente con este nuevo producto

Si bien el video "lo dice todo" puedes revisar en detalle estas especificaciones técnicas:

Peso 1380 g

Colecciones Befree Advanced

Material Fibra de carbono

Carga Máxima 4 Kg

Altura mínima 41 cm

Altura máxima 150 cm

Tipo de rótula Rótula fluida de vídeo

Secciones de pata 4

Diámetro de tubo de las patas 11.2, 14.7, 18.2, 21.7 mm

Zapata de acción rápida Sí

Tamaño plegado 41 cm

Tipo de base Bola

Acople (parte superior) Tornillo de 1/4″, Tornillo 3/8″

Diámetro de la base 40 mm



Número de niveles de burbuja 1

Bolsa de transporte incluida Yes

Columna central rapid

Color Negro/plateado

Easy Link Sí

Inclinación (tilt) frontal -90°/+65°

Tipo de pata Individual

Ángulos de pata 22°, 54°, 89°

Tipo de bloqueo de patas Bloqueo por giro

Altura máxima (con columna central en posición baja) 129 cm

Temperatura máxima de trabajo 60 C

Temperatura mínima de trabajo -30 C

Manivela de paneo (pan) incluida Sí

Movimiento de paneo (pan) fluid cartridge with fixed drag

Rotación panorámica 360

Tipo de zapata 501PL

Movimiento de inclinación (tilt) fluid cartridge with fixed drag

Diámetro del disco superior 40 mm

FOTOS Y VIDEOS MUESTRAN EL PRODUCTO SIENDO USADO CON CÁMARAS, PATAS DE TRÍPODE, BRAZO HIDRÁULICO Y ACCESORIOS Y HUMANOS NO INCLUÍDOS EN EL PRECIO