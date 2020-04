Estabilizador electrónico Moza Lite2 Premium Kit Estabilizador profesional de Cine y Video PRO

Peso 2.2 kg (sin Batería)

Máx. Capacidad de carga 5.0 kg (Combo camera y objetivo)

Dimensiones 470mm(W)*235mm(D)*450mm(H)

Compatibilidad Cámaras

Canon: 5D Mark II, 5D Mark III, 6D, 60D, 7D, 70D

Nikon:D800

Panasonic: Lumix GH3, Lumix GH4

Sony: a7S, a7SII, a7R, a7RII

Blackmagic Design: BMCC, BMPC, BMPCC

Dimensiones de cámaras compatibles

Máx. longitud desde el centro de gravedad sobre la placa de cámara hasta el eje Roll : 132mm

Máx. altura desde el centro de gravedad sobre la placa de cámara hasta el eje de inclinación: 204mm

Ancho máximo: 190mm

Working Performance

Rango de vibración angular 0.02°

Mechanical Endpoint Range

Eje Giro : ±360° contínuo

Eje de inclinación : Up 135° to Down 175°

Eje rotación: Left 75° to Right 235°

Corriente estática 200mA

Corriente dinámica 600mA

Corriente bloqueo rotor 3000mA

Puerto expansion Bluetooth BLUETOOTH 4.0

Alcance control Bluetooth 5m

Control Interface 2.4G

Alcance control remoto 50m