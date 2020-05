ZOOM  F8N  Grabadora de Campo 8 Entradas XLR  8 Canales y 10 Pistas

“Cuando estás reuniendo las piezas para un kit, no deberías de transigir. No creo que haya nada que no pudiera hacer con la F8n.” - Anne Tolkkinen | Diseñador de sonido

Inclinamos la balanza a nuestro favor

Advanced Look-Ahead Hybrid Limiters

La F8n está equipada con unos Advanced Look-Ahead Hybrid Limiters que ofrecen una protección a las sobrecargas sin importar lo que les ponga delante. Añadiendo un retardo de 1 milisegundo, los limitadores “look ahead” anticipan el clipping o recorte antes de que se grabe. La limitación se aplica a cada uno de los 8 canales de forma simultánea a una resolución total, con entre 10-20 dB de techo dinámico para asegurar un audio inmaculado en cada toma.

Previos de micro

La F8n tiene un ruido residual super bajo (−127 dBu EIN) y una alta ganancia (hasta 75 dB). Los niveles de micro/línea son seleccionables para las entradas tanto XLR como TRS.

Zoom AutoMix™

Le presentamos a su nuevo asistente del editor de sonido, el Zoom AutoMix™. Este software inteligente ajusta de forma automática los niveles de su mezcla para reducir la cantidad de sonido ambiental y que así pueda centrarse en lo que realmente importa – capturar una mezcla bien equilibrada.

Time Code de vanguardia

La F8n utiliza un Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO) u oscilador de cristal con compensación de temperatura que genera código de tiempo con una precisión de 0.2 ppm, permitiendo una sincronización sólida como una roca entre audio y vídeo. Cuando se apaga, la F8n mantendrá una precisión de 0.2 ppm. Se suministra I/O de código de tiempo sobre conectores BNC.

Grabación simultánea

La F8n es capaz de grabar simultáneamente a una tarjeta SD y a su ordenador vía USB. Y usted puede fácilmente tener una copia de seguridad de sus archivos y transmitir en directo mientras graba.