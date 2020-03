Set Grabadora ZOOM H6 Con 2 Cápsulas, Antipop y Maleta

Tarjetas de memoria (no incluidas) 16MB–2GB SD

4GB–32GB SDHC

64GB–128GB SDXC

Entradas Entradas L/R XY mic (XYH-6)

Mic Type: Unidirectional

Sensitivity: –41 dB, 1 kHz at 1 Pa

Input Gain: –∞ to 46.5 dB

Maximum Sound Pressure Input: 136 dB SPL



[MIC/LINE IN]

Connector: 1/8" stereo mini jack

Input Gain: –∞ to 46.5 dB

Input Impedance: 2 kΩ

Plug-in Power: 2.5V supported

MS mic (MSH-6)

Mic Types: Unidirectional and bi-directional

Sensitivity: –37 dB, 1 kHz at 1 Pa (unidirectional),

–39 dB, 1 kHz at 1 Pa (bi-directional)

Input Gain: –∞ to 42.5 dB

Maximum Sound Pressure Input: 120 dB SPL (unidirectional),

122 dB SPL (bi-directional)

Shotgun mic (SGH-6 [Option])

Mic Type: Unidirectional (mic unit x 3)

Polar Pattern: Super-cardioid

Sensitivity: –39 dB, 1 kHz at 1 Pa (each mic unit)

Input Gain: –∞ to 50 dB

Maximum Sound Pressure Input: 122 dB SPL (unidirectional)

Entradas

1 to 4 Connectors: XLR/TRS combo jacks

(XLR: 2 hot / TRS: TIP hot)

Input Gain (PAD OFF): –∞ to 55.5 dB

Input Gain (PAD ON): –∞ to 35.5 dB

Input Impedance 6.8kΩ

Maximum Input Level: +22 dBu (PAD ON)

Phantom Power: +12V / +24V / +48V

Equivalent Input Noise (EIN): –120 dBu or less

Salidas Line Out Connector: 1/8" stereo mini jack

Rated Output Level: –10 dBu

(when output load impedance is 10 kΩ or more)

Phone Out Connector: 1/8" stereo mini jack

Output Level: 20 mW + 20 mW (into 32Ω load)

Speaker interno 400 mW/8 Ω mono speaker

Formatos de grabación [WAV setting]

Sampling Frequency: 44.1/48/96kHz

Bit Rate: 16/24-bit (Mono/Stereo, BWF-compliant)

Maximum Simultaneous Recording Tracks: 8 tracks (6 tracks + L/R backup)



Backup recording: 12dB lower than set L/R input gain



[MP3 setting]

Sampling Frequency: 44.1kHz Bit Rate: 48–320 kbps

Maximum Simultaneous Recording Tracks: 2 tracks

Tiempo de grabación

(con SD de 2GB) 03:08:00 (44.1kHz/16-bit WAV)

34:43:00 (128kbps MP3)

Pantalla 2.0-inch full-color LCD (320 x 240 pixels)

USB [Mass Storage Class operation]

Class: USB2.0 High Speed



[Audio Interface operation: Multi-track mode]

Class: USB2.0 High Speed

Inputs / Outputs: 6 / 2

Sampling Frequency: 44.1/48/96kHz

Bit Rate: 16/24bit



Note: Driver requerido al usar con Windows. Macintosh funciona de inmediato.



[Audio Interface operation: Stereo mode]

Class: USB2.0 Full Speed

Inputs / Outputs: 2 / 2

Sampling Frequency: 44.1/48kHz

Bit Rate: 16 bit



Note: iPad operation supported in stereo mode only.

Tiempo de bateria

(alkaline battery) XY mic, 44.1kHz/16-bit (stereo x 1): 21 hours

XY mic and Inputs 1, 2, 3 and 4 used, 96kHz/24-bit (stereo x 3): 9 hours 45 minutes



Note: The above times are estimates. Approximate continuous recording times when using battery power (apertura.cl) were calculated using our own testing method. They may differ greatly depending on operating conditions.

Energia AA size (LR6) battery x 4

AC adapter: AD-17 (DC5V/1A/USB-type) (optional)

USB bus power

Dimensiones H6: 77.8mm(W)x 152.8mm(D)x 47.8mm(H)

XYH-6: 78.9mm(W)x 60.2mm(D)x 45.2mm(H)

MSH-6: 58.0mm(W)x 67.6mm(D)x 42.1mm(H)

Peso H6: 280g (without batteries)

XYH-6: 130g

MSH-6: 85g

Accesorios incluidos Operation manual, XYH-6 X/Y mic capsule, MSH-6 MS mic capsule, AA size (LR6) battery x 4, Cubase LE Software, WSH-6S Foam Windscreen, USB Cable, Case