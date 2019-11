PreSonus Studio 192 Interfaz de audio móvil Audio de Alta Resolución 192Khz



Audio Prístino Hasta 192 kHz

Transmite hasta 26 entradas y 32 salidas

Preamplificadores de micrófono XMAX clase A

Monitoreo de latencia cero

Efectos Fat Channel

Conmutación de altavoces y Talkback

Compatible con computadoras Mac y Windows

Incluye la suite de plug-ins Studio Magic (descargables)



El Studio 192 Mobile de PreSonus es una interfaz de audio USB 3.0 de latencia ultrabaja y un centro de comando de estudio con una frecuencia de muestreo de audio de hasta 192 kHz. Con 22 x 26 E / S y dos preamplificadores de micrófono XMAX Class-A controlados digitalmente, se puede usar en computadoras Mac o Windows para proporcionar una solución de hardware y software integrada y portátil para grabar en estudios personales y profesionales.



La estrecha integración con la aplicación Studio One DAW y la aplicación acompañante Studio One Remote para iPad proporciona control remoto sobre los preamplificadores de micrófono y la mezcla de monitoreo de latencia cero desde su entorno de grabación. Cambia entre dos mezclas usando la función Cue y el amplificador de auriculares integrado. Además, las opciones Dim y Mono controladas por software te permiten controlar tu mezcla principal. Utilice las seis salidas balanceadas para la mezcla del monitor o la conmutación de los altavoces, o ambas, según cómo trabaje.



Finalmente, ya sea que sea productor, diseñador de sonido, ingeniero de audio, banda independiente o todo lo anterior, Studio 192 Mobile fue creado para que usted lo cree.



Ultra baja latencia, 22x26 E / S (8x14 a 192 kHz), interfaz de audio USB 3.0 y centro de comando de estudio



Ruta de señal analógica impecable con funcionamiento de hasta 24 bits, 192 kHz y convertidores Burr-Brown con rango dinámico de 118 dB



Dos entradas de micrófono / instrumento con preamplificadores de micrófono XMAX controlables a distancia y dos entradas de nivel de línea balanceadas



Procesamiento Fat-Channel StudioLive de cero latencia en cada entrada analógica de la siguiente manera:

El complemento Hybrid Fat Channel se ejecuta en el DSP del Studio 192 Mobile y en el Studio One en su computadora

Grabe con el procesamiento Fat Channel en Studio 192 Mobile DSP y cambie sin problemas al plugin Studio One Fat Channel para su reproducción



Completa combinación de monitor de latencia cero e integración de sala de control con Studio One, Studio One Remote y UC Surface



ADAT Optical I / O le permite expandir el sistema con un PreSonus DigiMax DP88 Convertidor / preamplificador A / D / A de 8 canales (se vende por separado)



Salida de auriculares independiente y de alto volumen con opción DAC y Cue dedicada que le permite comparar dos mezclas



Cuatro salidas balanceadas para monitorizar la mezcla o cambiar de altavoz



Compatible con la mayoría del software de música para computadoras Mac y Windows



Compatible con versiones anteriores con USB 2.0



Incluye Studio Magic Plug-in Suite con Maag Audio EQ 2, SPL Attacker, Arturia Instruments y más

(No incluye micrófonos, ni parlantes, ni ninguno otro accesorio que pueda aparecer en las fotografías o el video)