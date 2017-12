Extender - Teleconverter Yongnuo YN- EF 2X II para lentes Canon

Teleconverter Yongnuo YN- EF 2X II para lentes Canon

Extender 2x Yongnuo

Permite extender la longitud focal de tu lente al doble

Diseñado para trabajar con ALGUNOS lentes Canon (ojo: NO ES COMPATIBLE CON CUALQUIER LENTE, SOLO CON LOS DE LA LISTA DE MPAS ABAJO)

Por ejemplo si lo utilizas con un lente 400mm 2.8 lo transformas en un lente tele de 800mm y diafragma 5.6

Mantiene las funciones de enfoque automáticos del lente y de estabilización de imagen

Compatible con EOS EF Lente de La Cámara:



EF 24-70 MM F/2.8L II USM,

EF 24-70 MM F/4L IS USM

EF 24-105 MM F/4L IS USM

EF 28-135 MM F/3.5-5.6 IS USM

EF28-300MM F/3.5-5.6L IS USM



EF 70-200 MM F/2.8L IS II USM

EF70-200MM F/2.8L USM

EF70-200MM F/4L IS USM

EF70-200MM F/4L USM



EF70-300MM F/4-5.6L

EF70-300MM F/4.5-5.6 DO IS USM

EF70-300MM F/4-5.6IS



EF75-300MM F/4-5.6IIIUSM

EF75-300MM F/4-5.6III

EF 100-400 MM F/4.5-5.6L IS USM

EF24MM F/2.8 IS USM

EF24MM F/2.8

EF28MM F/1.8 USM

EF28MM F/2.8 IS USM

EF28MM F/2.8

EF35MM F/1.4 L USM

EF35MM F/2 IS USM

EF40MM F/2.8 STM

EF50MM F/1.2 L USM

EF50MM F/1.4 USM

EF85MM F/1.2 L II USM

EF85MM F/1.8 USM

EF100MM F/2 USM

EF135MM F/2L USM

EF200MM F/2 L IS USM

EF200MM F/2.8 L II USM

EF300MM F/2.8L IS II USM

EF300MM F/4 L IS USM

EF400MM F/2.8 L IS USM II

EF400MM F/4 DO IS USM

EF400MM F/5.6 L USM

EF500MM F/4 L IS USM II

Modelo de la cámara en Función de enfoque Automático:

Canon EOS 5D/5D MARCOS II/5D MARK III/EOS-6D/EOS-7D/EOS-350D/EOS-400D/EOS 450D/EOS-500D/EOS-600Da/EOS-550D/EOS-600D/EOS-650D/EOS-1100D/EOS-1000D/EOS-10D/EOS-20D/EOS-30D/EOS-40D/EOS-50D

el paquete Incluye:

1x Yongnuo 2.0X Extensor

1x Manual Del Usuario Inglés



1x Tapa delantera

1x Tapa trasera

Dependiendo de la combinación de lente, extender y cámaras específicas, la función de autofoco podría no operar correctamente.

