Micro Grabadora Zoom  con micrófono Lavalier, compatible con 6 cápsulas ZOOM (no incluídas)

Auto Lock

La función Record Hold o el Hold Switch pueden usarse para evitar que la persona toque de forma accidental los botones durante la grabación.

Ningún riesgo de sobrecarga

Un limitador incorporado y un control de auto nivel mantienen a salvo sus niveles cuando aparecen picos de gran volumen.

Prácticas fuentes de alimentación

La F1 puede alimentarse utilizando dos pilas AAA (incluidas) o con el adaptador de corriente AD-17 opcional.

Conexión USB

Transfiera grabaciones a su ordenador en modo lector de tarjeta o grabe directamente a su ordenador o iPad usando la F1 en modo interface de audio USB.

Grabe en múltiples formatos de audio