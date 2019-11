KIT: Lumix G9 + Lente Leica Lumix 45mm Cámara 100% Pro con la mejor óptica Kit incluye: - Cámara Panasonic Lumix DMC-G9 - Lente Leica DG Panasonic Macro-Elmarit 45mm f/2.8 ASPH. MEGA O.I.S. Lumix DMC-G9 Cámara Digital de Gama Alta para verdaderos amantes de la fotografía tradicional sacando el máximo provecho a las nuevas tecnologías.

Aspectos interesantes:

- Cámara resistente y robusta, mezcla la rapidez todo lo mejor de una cámara sin espejo con la solidez y ventajas de una DSLR.

- Con alta tecnología que permite realizar muchas mejoras a las imágenes al momento de la toma

- Resolución nativa de 20.3 megapixeles

- Resolución para tomas fijas con trípode de hasta 80 megapixeles

- Estabilizador de imagen en el cuerpo de la cámara, independiente del lente que utilices de 5 ejes, Dual I.S. 2

- Puedes fotografiar simultaneamente con muchos enfoques diferentes, permitiendo elegir posteriormente el enfoque perfecto.

- Videos en 4K de alta resolución incluso en videos de cámara lenta a 60 cuadros por segundo!

- Función de varias tomas por cada disparo, de modo tal de poder elegir el cuadro perfecto y no pierdas ningún disparo, ideal para retratos y congelamiento de imagen. Por ejemplo si en la fotografía aparece un retratado con los ojos cerrados se puede elegir el cuadro previo o el posterior para elegir el momento perfecto.

- Montura estándar Micro Cuatro Tercios, compatible con numerosos lentes de distintas marcas: Leica, Panasonic Lumix y alternativos de distintas marcas

- ISO 25600 y 60 fps de disparos continuos

- Máxima conectividad PuertoDual UHS-II SD, Wi-Fi y Bluetooth

Panasonic ha adoptado un enfoque diferente en el desarrollo de la cámara con la cámara DC-G9 Micro Four Thirds Mirrorless Camera, que cuenta con una variedad de funciones y características recientemente desarrolladas que atraen a los fotógrafos. La combinación de un sensor Live MOS de 20.3MP y el último procesador Venus Engine es fundamental para el proceso de imágenes, ya que permite capturar imágenes nítidas y vídeo con sensibilidades de hasta ISO 25600. Las velocidades extremadamente altas también están disponibles con un disparo continuo de hasta 60 fps con la función de obturador electrónico. Si desea grabar vídeo junto con imágenes fijas, el G9 es muy acomodaticio, ofreciendo UHD 4K hasta 60p.



Esta velocidad mejorada se observa en muchos aspectos diferentes, incluyendo un sistema de autoenfoque de profundidad desde desenfoque mejorado con 225 áreas para un enfoque rápido y preciso en todo el cuadro. También se ha implementado un joystick trasero para un control intuitivo del punto de enfoque actual. Otra ventaja del procesamiento mejorado es la inclusión de 6K PHOTO a 30 fps y 4K PHOTO a 60 fps, lo que permite a los usuarios capturar imágenes de 18MP u 8MP, respectivamente, a velocidades de fotogramas excepcionales. Más allá de la velocidad, el sistema de estabilización de sensor de 5 ejes soporta Dual I.S. 2.0 y puede compensar hasta seis paradas de vibración de la cámara. Y una adición significativa que ha sido posible gracias a este nuevo sistema es un modo multidisparo que captura ocho imágenes separadas y las compila en una sola imagen RAW de 80MP.





No sólo se ha optimizado el rendimiento, ya que el G9 tiene un cuerpo rediseñado a prueba de salpicaduras, polvo y congelación. El cuerpo obtiene una pantalla LCD de estado superior para acceder rápidamente a los ajustes esenciales sin necesidad de comprobar la pantalla LCD o el visor, que también han sido mejorados. Más notablemente, el visor OLED se ha mejorado con una ampliación de 0,83x y una resolución de punto de 3,68m. El EVF tiene una rápida velocidad de actualización de 120 fps, así como una visión sin retardo. Además, la pantalla LCD es ahora una pantalla táctil de 3,0" y 1,04 m de ángulo libre para trabajar de forma intuitiva y en ángulos extraños.



20.3MP Digital Live MOS Sensor y Venus Engine

Optimizado para imágenes de alta velocidad y alta resolución, el G9 incluye un sensor de 20.3MP Light MOS Micro Four Thirds y un procesador Venus Engine mejorado para crear imágenes fijas nítidas y detalladas y video UHD 4K. Esta configuración maximiza la resolución manteniendo el ruido al mínimo, permitiendo el uso de sensibilidades de hasta ISO 25600. También es muy rápido, permitiendo tasas de disparo continuo de hasta 60 fps con AF-S y 20 fps con AF-C cuando se utiliza el obturador electrónico del G9 o 12 fps para AF-S y 9 fps para AF-C utilizando el obturador mecánico.



Grabación de vídeo UHD 4K

Como complemento al conjunto de funciones de imágenes fijas estelares de la cámara, se incluye la grabación de vídeo UHD 4K a una velocidad de hasta 60p. El G9 ofrece grabación interna con una profundidad de color de 8 bits y muestreo 4:2:0 usando compresión Long GOP para mantener los tamaños de los archivos manejables. Los usuarios también tienen acceso a varias velocidades de fotogramas, incluyendo 60p, 30p y 24p en UHD 4K y 60p y 24p en Full HD. El vídeo de cámara lenta está disponible en el modo de vídeo creativo con soporte para resolución de 60 y 48 fps en UHD 4K y hasta 180 fps en Full HD.



Para maximizar la calidad de imagen, el G9 dispone de una salida HDMI de tamaño completo para utilizar un grabador externo opcional para recibir imágenes de 8 bits 4:2:2 en todas las resoluciones hasta UHD 4K a 30p. Además, tanto una toma de auriculares de 3,5 mm como una entrada de micrófono de 3,5 mm están disponibles para mejorar la captura de audio.





FOTOGRAFÍA 6K y 4K

Utilizando las capacidades de grabación de vídeo del G9, hay un trío de modos de grabación de imágenes fijas disponibles para grabar imágenes fijas continuas de 8 megapíxeles a una velocidad de disparo de 60 ó 30 fps o de 18 megapíxeles a una velocidad de disparo de 30 fps:



Ráfaga: Este modo le permitirá grabar continuamente, lo que lo hace ideal para los casos en los que necesite una frecuencia de imagen rápida para capturar el mejor momento.

Antes de la explosión: Este modo es ideal para los momentos en los que no está seguro del momento crítico para presionar el botón del obturador y grabará imágenes un segundo antes y un segundo después de presionar el botón del obturador con el fin de darle 60 fotogramas para elegir.

Ráfaga (S/S): Este modo sigue más de cerca el proceso de grabación de vídeo y le permite reproducir el vídeo, hacer una pausa en el momento elegido y utilizar el botón del obturador para marcar un fotograma seleccionado del vídeo y guardarlo como un único fotograma de 8 o 18 MP.



Dual I.S. 2

Ayudando a lograr la máxima nitidez al fotografiar con el dispositivo portátil, Dual I.S. 2 combina la tecnología de estabilización de imagen por cambio de sensor del G9 con la estabilización de imagen basada en el objetivo para compensar una gama más amplia de tipos de movimiento y obtener imágenes más nítidas y claras. Dual I.S. 2 requiere el uso de lentes Lumix compatibles con O.I.S. Este sistema de estabilización es capaz de compensar aproximadamente seis paradas de vibración de la cámara.



Diseño de la carrocería y Wi-Fi integrado



Un gran buscador de imágenes en directo OLED tiene una impresionante resolución de 3,86 m y un aumento de 0,83x para la composición a nivel de los ojos. Este visor también tiene una frecuencia de actualización máxima de 120 fps para obtener imágenes claras y sin retrasos.

Un medio más grande para la composición y reproducción de imágenes, el monitor LCD trasero de 3,0" y 1,04 m de largo tiene un diseño de ángulo libre, inclinación y giro para soportar la visualización desde una variedad de ángulos. También es una pantalla táctil, que permite una navegación intuitiva por los menús y el control de los ajustes.

Una pantalla LCD retroiluminada de estado superior proporciona acceso inmediato a los ajustes actuales sin necesidad de elevar la cámara al nivel de los ojos.

Las ranuras dobles para tarjetas UHS-II SD están presentes, lo que proporciona configuraciones tales como Relay Recording para cambiar automáticamente de tarjeta cuando una está llena; Backup Recording, que graba los mismos datos en ambas tarjetas simultáneamente; y Allocation Recording, que le permite guardar ciertos archivos en cada tarjeta para una organización más fácil.

Construido de aleación de magnesio con un marco de fundición a presión, el G9 presenta un diseño duradero que también incorpora un sellado extensivo en cada junta, esfera y botón para hacerlo a prueba de salpicaduras y polvo, así como a prueba de congelación a 14°F.

Un joystick está disponible en la parte trasera de la cámara para hacer que el cambio de muchos ajustes sea más fácil e intuitivo, como cambiar un punto de enfoque.

El elegante perfil de cuerpo plano incorpora diales delanteros y traseros para un control intuitivo de los ajustes de apertura y velocidad de obturación. También están disponibles varios botones de función asignables, incluyendo una palanca de función.

La conectividad Wi-Fi de 5 GHz incorporada con NFC y Bluetooth 4.2 Low Energy permite compartir imágenes de forma inalámbrica y controlar la cámara a distancia desde teléfonos inteligentes y tabletas conectados. Bluetooth LE también permite una conexión constante con su dispositivo móvil, permitiendo funciones como la geolocalización y la transferencia automática de imágenes.





Sistema AF de profundidad avanzada de 225 áreas a partir de desenfoque

Para un rendimiento de autoenfoque acelerado, y la tecnología avanzada DFD (Depth-From-Defocus) se emplea para calcular rápidamente la distancia a los objetos y ajustar la posición de enfoque en tan sólo 0,04 segundos, lo que permite un disparo continuo de hasta 20 fps con AF continuo. Este método de enfoque de tipo de detección de contraste beneficia tanto a los modos de grabación de imágenes fijas como de vídeo, así como a las aplicaciones de seguimiento de sujetos en las que se utilizan vectores de color, tamaño y movimiento del sujeto para bloquear de forma inteligente los objetos en movimiento y garantizar un enfoque preciso. La sensibilidad y la velocidad se pueden ajustar para mejorar aún más el rendimiento con ciertos sujetos. También cuenta con 225 áreas de AF, que proporcionan un excelente control sobre el punto de enfoque de la cámara. Además, al permitir trabajar en condiciones de poca luz, la función AF de Starlight permite un rendimiento preciso del AF de hasta -4 EV.



Beneficiándose de la operación de enfoque manual, el pico de enfoque está disponible que resalta los bordes brillantes de contraste con un contorno de color para reconocer rápidamente su punto de enfoque, así como el Touch MF Assist para la operación de toque a enfoque. Otras características del AF incluyen un ajuste del Alcance del Punto AF que magnifica temporalmente el objeto de 3x a 10x para confirmar la posición del enfoque y una zona AF seleccionable a medida para Multi AF / Multi AF Personalizado.



Modo de alta resolución de 80MP

Mediante el uso de la tecnología de estabilización de cambio de sensor, el G9 puede utilizar un modo de alta resolución para capturar y compilar ocho imágenes separadas para crear un único archivo sin procesar de 80MP. Este sistema crea una imagen más detallada y precisa en cuanto al color que una sola toma puede producir y puede crear una imagen con una resolución de 10368 x 7776.



Otras características de la cámara



Un obturador mecánico de plano focal permite una velocidad de obturación máxima rápida de 1/8000 seg, así como una velocidad máxima de sincronización del flash de 1/250 seg. Una función de obturador electrónico también dispone de una velocidad de obturación máxima de 1/32.000 segundos para permitir un mejor trabajo en condiciones de luminosidad y con ajustes de apertura más amplios. Este obturador tiene una capacidad nominal de aproximadamente 200.000 accionamientos.



Un modo nocturno ajustará automáticamente el brillo del EVF y de la pantalla LCD para una visualización cómoda en condiciones de poca luz.



Se puede utilizar una unidad de alimentación USB externa opcional para alimentar la cámara a través de su puerto micro-USB.



Dependiendo del objetivo en uso, la batería DMW-BLF19 incluida proporciona aproximadamente 380 disparos por carga cuando se utiliza el monitor trasero, o 360 con el visor electrónico.



Modos de estilo fotográfico: Estándar, Vivo, Natural, Monocromático, L. Monocromático, Escenario, Retrato, Personalizado, Como D y Como V.



Modos de control creativos: Expresivo, retro, antiguo, tecla alta, tecla baja, sepia, monocromo, monocromo dinámico, monocromo áspero, monocromo sedoso, arte impresionante, alta dinámica, proceso cruzado, efecto de juguete, pop de juguete, bypass de blanqueador, efecto miniatura, enfoque suave, fantasía, filtro de estrella, color de un punto y luz solar.